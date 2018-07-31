مجهولون يغتالون ضابطًا عراقيًا وشقيقه في محافظة صلاح الدين

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، ضابط شرطة، وشقيقه، على الطريق الواصل بين محافظة صلاح الدين والعاصمة بغداد.

وذكر مصدر محلي من محافظة صلاح الدين لـ”إرم نيوز” أن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة العقيد حسين الخزرجي أثناء عودته إلى الدجيل قادمًا من العاصمة بغداد، وأمطروه بوابل من الرصاص ليردوه قتيلًا مع شقيقه المنتسب في الشرطة المحلية.

وأضاف أن قوات أمنية طوّقت مكان الحادث، وقطعت الطريق لاتخاذ الإجراءات الروتينية، ونقل الجثث إلى الطب العدلي.

ويأتي هذا الحادث في ظل أوضاع أمنية مرتبكة تعيشها محافظة صلاح الدين رغم انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش قبل سنتين، لكن مطالبات تصدر بين الحين والآخر من أعضاء الحكومة المحلية بضرورة تأمين المدينة من اختراق عناصر داعش.

وطالب مجلس المحافظة الأسبوع الماضي الحكومة الاتحادية بتوحيد القرار الأمني في المدينة، وإنهاء الفوضى الحاصلة بين مختلف صنوف القوات الأمنية، خاصة مع وجود عناصر الحشد الشعبي.

وقال المجلس، في بيان:”نطالب بإخراج مقرات، وتشكيلات الحشد الشعبي، من داخل المدن، وتسليم الملف الأمني والسيطرة للشرطة، والجيش، بحيث تكون تشكيلات الحشد على أطراف المدن فقط، فضلًا عن توحيد القيادات الأمنية بقيادة واحدة لتجنب الفوضى والسيطرة على القرار، والملف الأمني”.