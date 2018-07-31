النظام السوري يُحكم قبضته على آخر جيب لـ”داعش” جنوب غرب سوريا

أحكم النظام السوري السيطرة جنوب غرب البلاد، على آخر جيب لداعش، بعدما تمكنت قواته وحلفاؤها من انتزاع حوض نهر اليرموك بشكل شبه كامل من مقاتلي “جيش خالد بن الوليد” الموالين لتنظيم داعش، وفق ما أفاد إعلام موال لحزب الله اللبناني.

وقالت قناة “المنار” التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيطر على المعقل الرئيس لتنظيم “داعش“، في بلدة الشجرة يوم أمس الإثنين، الأمر الذي ترك بضع قرى في أيدي فصيل تابع للتنظيم يحمل اسم جيش خالد بن الوليد، وكان يسيطر على حوض اليرموك.

وتُعد المنطقة الريفية آخر مساحة من جنوب غرب سوريا استمر فيها القتال، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ومعظم محافظة درعا إلى الشرق.

وقال مصدر استخباراتي إقليمي إن ما بين 1000 و1500 من مقاتلي تنظيم “داعش”، كانوا مرابطين في المنطقة، استسلموا نتيجة القصف الجوي الروسي المكثف، وفق وكالة رويترز.

ويظهر الرئيس بشار الأسد اليوم في أقوى مواقفه منذُ الأيام الأولى للحرب المستمرة منذُ 7 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص، وسيحصر مقاتلي المعارضة إلى حد بعيد في شريط من الأرض شمال غرب البلاد، إذا اكتملت استعادته لجنوب غرب البلاد.