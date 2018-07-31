تحالف الصدر يقترب من تشكيل أكبر كتلة برلمانية في العراق

توصل تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تفاهمات باتجاه تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال قحطان الجبوري الناطق باسم تحالف “سائرون” في بيان اليوم، “إن التحالف وصل إلى تفاهمات ومعايير باتجاه تشكيل الكتلة الكبرى، قاطعًا -في الوقت نفسه – شوطًا مهمًا على صعيد إكمال البرنامج الحكومي”.

وأضاف أن “تحالف سائرون، ومن منطلق كونه الفائز الأول في الانتخابات، واصل مشاوراته مع مختلف الكتل والأطراف السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة”.

وتابع أن ذلك يأتي “بناء على دعوة المرجعية الشيعية علي السيستاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد ملامح الكتلة النيابية الكبرى؛ التي تقع على عاتقها مهمة ترشيح رئيس الوزراء المقبل، وطبقًا لبرنامج حكومي يستجيب لكل تطلعات المواطن في البناء والإصلاح والتغيير”.

يذكر أن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات تنتظر انتهاء عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين، خلال الأيام القليلة المقبلة، للشروع في مباحثات تشكيل الحكومة.