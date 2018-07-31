الحريري: سياسيون لبنانيون يركضون على سوريا قبل النازحين مدري ليش

تساءل رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​سعد الحريري​، عن مغزى زيارة بعض السياسيين إلى سوريا.

وكتب الحريري في تغريدة على “تويتر”، الثلاثاء، قائلًا: “بعض السياسيين في لبنان​ راكضين يروحوا عسوريا قبل النازحين، يا سبحان الله، مدري ليش”.

ولم يذكر الحريري أيًا من أسماء السياسيين الذين قصدهم في تغريدته، كما لم يوضح سبب زيارتهم إلى سوريا.

في المقابل، رد عليه رئيس “حزب التوحيد العربي”، الوزير الأسبق وئام وهاب، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “يا دولة الرئيس الحريري، إلي بيروح على سوريا بيروح وبيرجع مرفوع الرأس، وفي مثل بيقول الشام شامك لو الدهر ضامك، يا ريتك بتحفظو”.