الرئيس السوداني يفتتح أول وحدة تحقيقات لمكافحة الفساد في البلاد

قام الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، بافتتاح وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، التي تعتبر أول وحدة متخصصة في البلاد للتحقيق في تلك الجرائم فحسب.

وخلال حفل الافتتاح، قال البشير، إنه “يولي قضايا مكافحة الفساد اهتمامًا شخصيًا”، مضيفًا: “الفساد يعتبر سوسًا ينخر في جسد الدولة والمجتمع، ويخلق طبقات طفيلية، لذلك سنت الدولة الكثير من القوانين والإجراءات، وعملت على تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان؛ حرصًا على صيانة المال العام”.

وأضاف أن “تقوية المراجع العام (يقصد سن قوانين تساعده في عمله)، كان الهدف منها محاربة الفساد والتجاوزات التي تطال المال العام”، وفقاً وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”.

وتابع: “الآن المراجع العام يقدم تقريره السنوي عن صرف الموازنة مباشرة للرأي العام عبر البرلمان في جلسة مفتوحة”.

وبحسب الرئيس السوداني، فإن “وحدة تحقيقات جرائم الفساد وحدة متكاملة، تضم في عضويتها ممثلين لمختلف أجهزة الدولة”.

وأعلن الرئيس السوداني، في أبريل/ نيسان الماضي، في خطاب له أمام البرلمان الحرب على الفساد.