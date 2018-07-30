إسرائيل تقلص المياه المخصصة للأسرى الفلسطينيين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقليص كميات المياه التي يستخدمها الأسرى الفلسطينيون في سجونها، بحجة الاستخدام المفرط للمياه وتعمد الإسراف فيها.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، فقد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، تعليماته لإدارة مصلحة السجون ببلورة طرق لتقليص كميات المياه في أقسام الأسرى الفلسطينيين؛ بما في ذلك تقليص فترات الاستحمام.

وزعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن القرار الإسرائيلي يأتي في أعقاب اتهام الأسرى الفلسطينيين بتعمّد إهدار المياه داخل السجون، من خلال ترك الصنابير مفتوحة من أجل زيادة استهلاك المياه، وبالتالي إلحاق أضرار مادية بالحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق، قال الأسير الفلسطيني المحرر ماجد شاهين “أن هذه الحجج والمزاعم الإسرائيلية كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، لأن الأسرى الفلسطينيين يعرفون كيف يتصرفون بتوفير سبل الحياة والحفاظ على مقوماتها داخل السجون الإسرائيلية وخاصة أن معظمهم يقضي عقودًا في السجن”.

وأضاف شاهين لـ”إرم نيوز”: “هذا الاتهام الإسرائيلي غير مبرر وليس مقنعًا ويهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين وخاصة في ظل حرارة الصيف المرتفعة والظروف الصعبة التي يقضيها الأسرى في زنازين الاحتلال وسجونه “.

وطالب شاهين مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والصليب الأحمر، إلى ضرورة التحرك من أجل التخفيف من معاناة الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعمد إهانة الأسرى والتضييق عليهم بقوانين متجددة.