الصومال وإريتريا يعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية‎ وتبادل السفراء

أعلنت إريتريا والصومال، يوم الإثنين، عن عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل للسفراء بينهما، عقب التوقيع على اتفاق بعنوان “بيان حول العلاقة الأخوية.

وقالت الحكومة الإريترية في بيان لها، إن “الاتفاق الذي وقعه الرئيس الإريتري اسايس افورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد، في العاصمة أسمرة ينص على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل للسفراء”.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، وصل يوم السبت إلى أسمره في زيارة أنهت قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت منذ 15 عامًا، وجاءت الزيارة عقب تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا والتي تجلت في توقيع إعلان مشترك في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، أنهى نحو عقدين من العداء بين البلدين منذ نزاعهما الأخير بين 1998 و2000.

وكانت الصومال حليفة لإريتريا عبر نشر قوات للتصدي للمتمردين الشباب.