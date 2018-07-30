إيران تهدد بمقاضاة العراق بسبب حرائق على الحدود

هدد ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة خوزستان، وحيد حاجي، الإثنين، بمقاضاة الحكومة العراقية؛ في حال ثبت تسببها باندلاع حريق في هور العظيم، بمحافظة ميسان المحاذية للحدود الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، عن حاجي قوله، إنه “إذا كان اندلاع الحرائق في هور العظيم متعمدة من قبل بغداد، وحصلنا على وثائق بذلك، فيمكن لوزارة الخارجية الإيرانية مقاضاة العراق ومطالبته بتعويضات مالية”.

وأفاد حاجي، خلال اجتماع إدارة الأزمات في خوزستان، بأن “اشتعال النيران في هور العظيم بالعراق، اليوم للمرة الثانية، تسبب في مشاكل بيئية للمناطق الإيرانية المحاذية للحدود”.

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه “طالب من السفير العراقي في طهران راجح الموسوي، بنقل رسالة احتجاج إلى المسؤولين في بغداد”، لافتًا إلى أن “إيران تدرس قضية تجدد اندلاع الحرائق في هور العظيم”.

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية رضا جعفر زاد، أفاد بأن “مروحيتين إيرانيتين شاركتا في إطفاء حريق هور العظيم في ميسان”، إلا أن الحكومة العراقية لم تذكر أي تعليق على الموضوع.