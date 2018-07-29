الهاشمي: على الوزير في العراق التحصن بالفاسدين والطائفيين لتجنب الإقالة

رأى نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، أن الوزراء في بلده “من الممكن الاستغناء عنهم في أي لحظة إذا لم يكن متحصنًا بمافيا فساد أو مستقويًا بميليشيا طائفية”.

جاء تصريح الهاشمي تعليقًا على إقالة وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي.

وكتب الهاشمي على موقع “تويتر”: “الوزير في العراق ضعيف ومن الممكن إزاحته لأي سبب وبجرة قلم إن لم يكن متحصناً بمافيا فساد أو مستقوياً بميليشيا طائفية أو موالياً للولي الفقيه”.

وأضاف: “تمت إقالة وزير الكهرباء لاتهامه بالفشل، لكن ألا نكافئ الوزير الناجح على نجاحه.. على طريقة العقاب والثواب”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمرًا بإقالة الفهداوي بعد 3 أسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب البلاد نددت بشكل خاص بأزمة انقطاع الكهرباء.