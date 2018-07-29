استشهاد شابين في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق شمال قطاع غزة، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة:” وصل المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، شهيدان جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا وهما: أيمن نافذ ربيع النجار، 24 عامًا، ومهند ماجد جمال حمودة، 24 عامًا”.

وبحسب شهود عيان، وصلت جثتا الشهيدين “أشلاء ممزقة” جرّاء القصف، في وقت لم يصدر فيه جيش الاحتلال أي تعقيب على الحادثة.

وتشهد الأراضي الفلسطيني في قطاع غزة، من حين لآخر، قصفاً عنيفاً من مدرعات وطائرات الاحتلال في ظل دعوات متواصلة لتثبيت التهدئة مع الفصائل تجنبًا لحرب شاملة في القطاع.