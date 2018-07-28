الصومال تعلن استعدادها لإنهاء الخلاف مع الإمارات

بدت الصومال، اليوم السبت، استعدادها لإنهاء الخلاف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الخارجية الصومالية، إن الإمارات لم تبدِ في السابق اهتمامًا بالتفاوض مع مقديشو، زاعمًا أن سبب الخلاف هو “انتهاك الإمارات للقوانين الصومالية”، فيما تشير تقارير متواترة، إلى مغريات قدمتها الدوحة لمقديشو، من أجل افتعال هذه الأزمة واستمالة الصومال ضمن سياسة المحاور الإقليمية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الصومالية، أحمد عيسى عوض، إن بلاده “مستعدة لقبول وساطة السعودية، لإنهاء خلاف مع الإمارات العربية المتحدة”، في حين لم تعلق أبوظبي بعد، على تدخل الرياض الذي يبدو أن مقديشو هي من طلبه.

وأشار الوزير الصومالي، في حديث مع بي بي سي، إلى أنه “لا يوجد جدول محدد للمفاوضات بين البلدين، إلا أن مقديشو على استعداد لإجراء محادثات مع الإمارات للتوصل إلى حل لكل الخلافات، وإعادة العلاقات الثنائية إلى وضعها الطبيعي”.