مئات اللاجئين السوريين في لبنان يعودون إلى بلادهم

عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم، اليوم السبت، بموجب ترتيب بين حكومتي البلدين، في إطار سعي بيروت لتسريع عودة اللاجئين إلى المناطق التي انتهى فيها القتال.

وحسب التلفزيون الرسمي السوري، فإنه من “المتوقع اليوم عودة نحو 1200 لاجئ إلى ديارهم”، في الوقت الذي عرض فيه التلفزيون وقناة “الجديد” اللبنانية، لقطات مصورة لحافلات مليئة باللاجئين عند نقطة المرور الحدودية.

وهذه هي أحدث مجموعة من اللاجئين العائدين من لبنان، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري أي ما يعادل أكثر من ربع عدد سكانه.

وقال سياسيون لبنانيون، إن “الكثير من اللاجئين يتعين أن يعودوا إلى وطنهم مع استعادة الرئيس بشار الأسد سيطرته على معظم أنحاء البلاد”.

وفي الأسبوع الجاري، وصل مسؤول روسي كبير إلى بيروت لمناقشة خطة العودة الجماعية للاجئين، في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن “الأوضاع المطلوبة لعودة اللاجئين إلى سوريا غير كافية”.