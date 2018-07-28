عباس: سنتخذ قرارات خطيرة خلال شهرين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ “قرارات مصيرية وهامة” تتعلق بالقضية الفلسطينية وما يحوطها من ظروف معقدة في ظل التعنت الإسرائيلي.

وأضاف عباس “أن هناك قضايا هامة يجب أن نتخذ فيها قرارات مصيرية وخطيرة خلال الشهرين المقبلين، سبق وأن تحدثنا عنها في المجلس الوطني، وستعرض كذلك أمام المجلس المركزي لتكون جاهزة لاتخاذ القرارات بشأنها”.

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت.

وتابع عباس: “الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك لم تعد تحتمل، ولا بد من وقفة جادة لوقفها”، مضيفًا: “الموقف الأمريكي الخاص بصفقة العصر مرفوض وانتهى أمرها بالنسبة لنا، ولم يعد لدينا أي اهتمام بها”.