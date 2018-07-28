في خطوة “غير مفاجئة”.. الأكراد المدعومون من أمريكا يتفقون مع النظام السوري على إنهاء “الحرب والعنف”

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أعلن مجلس “سوريا الديمقراطية” الذي يقوده الأكراد في بيان اليوم السبت، أنه اتفق مع الحكومة السورية خلال اجتماع على “تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولًا إلى وضع نهاية للعنف والحرب”.

وقال المجلس، وهو الجناح السياسي لقوات “سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة، إن اللجان ستقوم أيضًا “برسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية”.

ويأتي ذلك بُعيد إعلان المجلس الذي تدعمه الولايات المتحدة عن زيارة وفد منه إلى دمشق للمرة الأولى بدعوة من السلطات السورية، لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في شمال البلاد.

ولا يعتبر التنسيق بين الأكراد ودمشق جديدًا فالعديد من أطراف المعارضة السورية يتهمون الأكراد على الدوام بخلق تحالفات مع النظام وتسهيل سيطرته على بعض المناطق.

والمفاوضات الحالية سبقتها بعض الإجراءات التي اتخذتها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرًا واعتُبرت تحضيرات لاتفاق وشيك مع دمشق، منها مثلًا تسليم بعض المناطق في مدينة الحسكة للقوات النظامية، وإزالة صور عبدالله أوجلان والأعلام الكردية من بعض الشوارع، إضافة إلى التوقف عن استخدام الاسم الكردي للشرطة “الأسايش”.