استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين بمواجهات على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مواطن، وإصابة عشرات آخرين، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي “استشهاد المواطن غازي محمد أبو مصطفى (43 عامًا) شرق خانيونس جنوب القطاع، بعد إصابته بالرأس”.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، مجموعة من الشبان الفلسطينيين بزعم إطلاقهم الطائرات الورقية، والبالونات الحارقة.

وتوافد مئات المواطنين الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة “أطفالنا الشهداء”، التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية، استمرارًا لمسيرة العودة الكبرى التي ينظمها الفلسطينيون منذ 30 آذار/ مارس الماضي.