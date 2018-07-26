مقتل فلسطيني أصاب 3 إسرائيليين في عملية طعن قرب مدينة القدس (صور وفيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مهاجما فلسطينيا دخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، وطعن ثلاثة أشخاص قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في مستوطنة “آدم”، بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد أصدر جيش الاحتلال تعليمات لسكان مستوطنة “آدم” بالبقاء في المنازل وسط عمليات تفتيش واسعة النطاق في المنطقة.

بدوره، أفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن 2 من المصابين في عملية الطعن بمستوطنة آدم بالضفة الغربية “وضعهما خطر”.

وأضاف الموقع أن “قوات الجيش الإسرائيلي تقوم الآن بتمشيط محيط مستوطنة آدم؛ للتأكد من عدم وجود شريك آخر في تنفيذ العملية، بعد أن أطلق النار على المنفذ”.