إياد علاوي ينفي تشكيله حكومة إنقاذ عراقية بالتعاون مع واشنطن

نفى نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، اليوم الخميس، بحثه مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني مع السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعد توارد أنباء عن مساعيه لإنشاء حكومة الإنقاذ بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية.

وأوضح علاوي، في بيان، أن دعوته لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تأتي لإصلاح الأوضاع الحالية ومعالجة الأزمات القائمة، مؤكدًا أن الدعوة جاءت وفق سياق صحفي في بيان صدر سابقًا، ولم تعرض أو تبحث مع أي سفارة أجنبية.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، معلومات تفيد بأن علاوي بحث مع السفارة الأمريكية خلال الأيام الماضية مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسته، بعد الاضطرابات التي شهدتها محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وغيرها.

ودعا علاوي، في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات جديدة، لتهدئة الأوضاع وذلك بعد تزايد الاضطرابات في المحافظات الجنوبية للبلاد.

وقال علاوي، في بيانه حينها، إن “العراق يمر بأزمة هي الأخطر، واشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت عمليات تزوير وتلاعب وطعون”، مؤكدًا “أهمية وجود معالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات نزيهة”.

وأشار علاوي إلى أن “حكومة الإنقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة، على أن تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، وإيجاد الحلول الفورية لأبرز المشكلات في البلاد”.