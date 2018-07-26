الكشف عن تفاصيل عملية قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن تفاصيل عملية قنص جندي إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة مساء الأربعاء بعد أن أطلق عليه قناص فلسطيني النار من قطاع غزة.

وأضافت أن “الضابط الذي أصيب هو قائد من لواء جفعاتي وكان في حالة خطيرة، لكنه انتقل إلى حالة صحية متوسطة”.

وأشارت إلى أن إطلاق النار وقع في منطقة “كيسوفيم” على بعد 400 متر فقط من مكان استهداف الجندي الذي قتل الأسبوع الماضي.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الضابط الإسرائيلي الذي أصيب على الحدود مع قطاع غزة وصل مستشفى سوركا وهو يعاني من إصابات بالبطن والصدر.

وتشهد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة توترًا كبيرًا، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين من عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.