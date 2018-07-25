غارات إسرائيلية على سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات جوية على ما قال إنها “المنصة التي أُطلقت منها قذيفتان صاروخيتان باتجاه إسرائيل في وقت سابق من الأراضي السورية.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال عبر “تويتر” إن القصف الإسرائيلي المدفعي طال أيضًا المنطقة التي أُطلقت منها القذائف.

وأضاف:”شهدت الأيام الأخيرة قتالًا داخليًّا متصاعدًا في سوريا بالقرب من الحدود، وجيش الدفاع سيتحرك ضد أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل، وأمن سكانها”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، ذكر متحدث باسم شرطة الاحتلال أن الشرطة تبحث في بحيرة طبريا عن صاروخ أُطلق من سوريا، وربما سقط في البحيرة اليوم الأربعاء.

وبعد أن دوَّت صفارات الإنذار جنوب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، قال الجيش إنه جرى رصد إطلاق صاروخ من سوريا صوب إسرائيل، ويبدو أنه صاروخ طائش بسبب القتال الدائر داخل سوريا.

وقال إسرائيليون على الشاطئ الشرقي لبحيرة المياه العذبة إنهم سمعوا دويَّ انفجارات، مع سقوط مقذوف في المياه، لكن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد قال إن عمليات البحث الأولية لم تسفر عن العثور على شيء.