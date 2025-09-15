آية.. طفلة من غزة رحلت خلال تصويرها مناشدة لإنقاذ حياتها (فيديو)

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر الإثنين، وفاة الطفلة آية، التي كانت طريحة الفراش تصارع المرض في غزة، خلال توجيهها مناشدة لإنقاذ حياتها.

وكانت الطفلة تستعد للحديث حول حالتها الصحية وحاجتها للعلاج خارج القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب تشنها إسرائيل على مدار قرابة عامين.

لكن الكاميرا، وثقت وفاة الطفلة، قبيل تمكنها من الحديث عن معاناتها، وظهرت والدة آية وهي في حالة انتحاب على فراق طفلتها، متحدثة عن حسرتها لرحيل ابنتها، معربة عن خشيتها من أن يكون مصير آية بانتظار أشقائها المتبقين.

ويعيش آلاف الأطفال الفلسطينيين في غزة، ظروفاً قاسية فرضتها إسرائيل على سكان القطاع، وصلت إلى حد المجاعة التي اعترفت بها الأمم المتحدة رسمياً وأدت لوفاة المئات من البالغين والأطفال.