أمريكي يقود التحقيق في قتل متظاهري “مسيرات العودة” بغزة

‬‬قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ديفيد كرين، المسؤول القانوني السابق في الولايات المتحدة، سيقود تحقيقًا للمنظمة في العنف في قطاع غزة.

واستشهد ما لا يقل عن 140 فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما وصفها بإجراءات لحماية الحدود، وقُتل جندي إسرائيلي خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 آذار/ مارس.

وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة صوّت في أيار/ مايو لصالح إنشاء تحقيق في وقائع القتل، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي تقول إنها تواجه مساعي تستهدف شيطنتها.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق، اليوم.

ولإسرائيل تاريخ طويل من عدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها المنظمة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان، أو السماح لمحققيها بالوصول إلى غزة.

وكرين، الذي يقود لجنة تحقيق من ثلاثة أفراد، هو أستاذ في القانون بجامعة سيراكوز قالت الأمم المتحدة إن لديه خبرة تتجاوز 30 عامًا في الحكومة الاتحادية الأمريكية، بما في ذلك شغله منصب المفتش العام بوزارة الدفاع.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: “الأستاذ الجامعي كرين عمل رئيسًا للادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون من نيسان /أبريل 2002 إلى 15 تموز /يوليو 2005، ووجه خلال هذه الفترة لوائح اتهام لرئيس ليبيريا في ذلك الحين تشارلز تايلور وآخرين”.