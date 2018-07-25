الأردن يعيد التأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي في سوريا

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال استقباله في عمان، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، بريت ماكغورك، على أهمية التوصل إلى “حل سياسي” في سوريا؛ من أجل القضاء على التنظيم والحيلولة دون عودته.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي وماكغورك بحثا “التطورات في الأزمة السورية، خصوصًا في الجنوب السوري، والتحركات الدولية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة”.

وأكد الصفدي “أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة وفق حل سياسي يقبله الشعب السوري، ويوقف معاناة الأشقاء، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويوفر الأمن والاستقرار اللذين يتيحان بدء عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.

وأوضح أن “التوصل لهذا الحل أساسي في تكريس النصر العسكري على العصابات الداعشية، والحؤول دون إعادة التنظيم الإرهابي بناء قدراته”.

كما بحث الجانبان “المستجدات في الحرب الدولية على الإرهاب”، حيث أكدا “أهمية الانتصارات الكبيرة التي حققها التحالف الدولي ضد القوى الإرهابية”.

وشدد الصفدي على أن “الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في الجهود الدولية المستهدفة دحر الإرهابيين وظلاميتهم”.

من جانبه، أكد ماكغورك “تثمين بلاده الدور الأردني الفاعل في الحرب على الإرهاب، ودوره الإنساني الكبير في تحمل عبء اللجوء السوري رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة”.

وقُتل أكثر من 150 شخصًا، الأربعاء، بين مدنيين ومقاتلين محليين جراء هجوم واسع تخللته عمليات انتحارية نفذها تنظيم “داعش” في السويداء في جنوب سوريا، في حصيلة هي الأكبر في محافظة بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.

ومُني “داعش” خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على أقل من ثلاثة في المئة من مساحة البلاد، هي عبارة عن مناطق محدودة متناثرة في أقصى محافظة دير الزور شرقًا، وفي البادية شرق حمص، فضلًا عن الجيب الجنوبي.

كما ينشط التنظيم في خلايا بمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد.