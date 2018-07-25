قوات النظام السوري تستعد لعملية عسكرية في “جبل التركمان”

أفادت مصادر في المعارضة السورية، أن النظام وحلفاءه يستعدون لعملية عسكرية مرتقبة تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في “جبل التركمان” بريف اللاذقية، شمالي غربي البلاد.

وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران ومنظمة “جبهة الخلاص الشعبية” المعروفة باسم “المستعجلون” التي يتزعمها معراج أورال، يستعدون للمشاركة في العملية المرتقبة لدعم قوات النظام.

وبهذا الخصوص، أفاد “عزت بالدر” قائد الفرقة الساحلية الثانية من “الجيش السوري الحر”، بأن النظام والميليشيات الشيعية و”جبهة الخلاص الشعبية”، يقومون بتسيير دوريات على خط الجبهة في “جبل التركمان”.

وأضاف “بالدر” أن النظام وحلفاءه يواصلون تنفيذ ضربات مدفعية استكشافية الغرض منها تحديد الأهداف، ما يشير إلى وجود استعدادات لعملية عسكرية في المنطقة.

وتزامنًا مع الدوريات والقصف المدفعي، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة وذخيرة، إلى منطقتي “غابات الفرلق” و”برج زاهية”.

وبحسب مصادر في المعارضة، فإن قوات النظام تسعى من خلال التعزيزات إلى قطع الطريق الواصل بين بلدتي “ناجية” و”أوبين” بريف اللاذقية الشمالي، تمهيدًا لمحاصرة فصائل المعارضة في “جبل التركمان”.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2015، سيطرت قوات النظام، بإسناد جوي روسي على 85% من “جبل التركمان”، وأجبرت نحو 20 ألفًا من سكانه المحليين على اللجوء إلى تركيا.

ويقع “جبل التركمان” ضمن مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة في آذار/ مارس من العام الماضي (2017).