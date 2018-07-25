الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت فلسطينية بتجمع بدوي شرق القدس

هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، مركزًا نسويًا وروضة أطفال في تجمع “جبل البابا” البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عطا الله الجهالين، الناشط في مقاومة الاستيطان في التجمع البدوي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت التجمع وشرعت في عملية الهدم.

وأوضح الجهالين، أن المنشآت مشيّدة من الصفيح، وأن السلطات الإسرائيلية سبق أن أخطرت بهدمها بزعم “البناء دون ترخيص” في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.

ويسكن في التجمع 56 عائلة، في مساكن ومنشآت مهددة بالهدم والترحيل، لصالح تنفيذ مشروع “E1” الاستيطاني.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عملية الهدم، وقالت في بيان صحفي، إن “إسرائيل تواصل عملية التطهير العرقي بحق السكان”.

وحمّلت “الخارجية”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما سمته “جريمة الهدم”.

وعادة ما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات هدم مساكن فلسطينية بدعوى “البناء دون ترخيص” في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتشكّل المنطقة “ج” أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.