غرق 10 فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية

لقي عشرة فلسطينيين مصرعهم إثر غرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية تقل عددًا من المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، موضحة أن الفلسطينيين الـ 10، الذين كانوا على متن السفينة، من قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان هؤلاء الأشخاص متجهين إلى أوروبا عبر ما توصف بـ”قوارب الموت” بعد وصولهم إلى ليبيا.

ويصل عدد الشباب الذين هاجروا من قطاع غزة في فترة فتح معبر رفح البري إلى ما يزيد على 35 ألف مهاجر، منهم إلى تركيا وآخرون إلى الدول الأوروبية.

ويضطر هؤلاء لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل الوصول إلى إحدى الدول التي تستقبل المهاجرين، كالنرويج والسويد وبلجيكا وغيرها من الدول التي يحاول الغزيون إيجاد حياة كريمة فيها.

ويعاني آلاف الشباب الفلسطينيين من عدم توفر فرص عمل متكافئة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي لذا يضطرون للهجرة.