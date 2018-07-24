أحدهم متوفى وآخر “حدث”.. تفاصيل جديدة بشأن المتهمين في قضية ” مصنع الدخان” بالأردن

كشفت تقارير إعلامية أردنية، يوم الثلاثاء، أنه جرى القبض على 7 أشخاص مطلوبين على خلفية قضية مصنع الدخان، فيما غادر 8 آخرون المملكة بأوقات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وكانت الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أعلنت أن الحكومة وجهت السلطات الأمنية بالقبض على 30 شخصًا مشتبهًا بهم في القضية.

ونقل موقع “سرايا” المحلي على لسان مصدر مطلع قوله: تبين أن أحد الأشخاص الثلاثين متوفى منذ مدة، وآخر لم يبلغ السن القانوني (حدث)، والبحث مازال مستمرًا عن 13 آخرين”.

وأشار المصدر إلى أنه “جرى تحويل الأشخاص المضبوطين جميعًا إلى مدعي عام الجمارك”.

ويتابع الشارع الأردني، تطورات قضية فساد من العيار الثقيل، بطلها الأساسي رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان بتاريخ الـ 11 من تموز/ يوليو الجاري، بحسب تقارير محلية.

وكشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، العام الماضي، عن مخالفات (تهرب ضريبي)، يشتبه تورط رجل الأعمال ذاته فيها، وقدرت قيمتها بـ 155 مليون دينار، ثم خُفضت بعد ذلك إلى 5 ملايين دينار.