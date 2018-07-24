ليبيا تقرر دفن جثث مغاربة “داعش” بعد رفض الرباط تسلمها

ذكرت صحيفة “الأحداث” المغربية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الليبية قررت دفن جثامين مغاربة ينتمون لتنظيم داعش، المحفوظة بثلاجات الموتى في مصراتة منذ أكثر من عام، بعدما رفضت السلطات المغربية تسلمها.

وذكر المصدر نفسه، أن المغاربة يأتون في المرتبة الثانية في عدد الجثث المحفوظة بعد التونسيين، بناء على وثائق كانت بحوزة القتلى أو علامات مميزة أو تحليلات الحمض النووي التي كشفت عن هوية أصحاب أغلب هذه الجثث.

وتعود أغلب الجثث المحفوظة في ثلاجات الموتى الليبية لمقاتلي تنظيم داعش، الذين قتلوا في المعارك عام 2016 خلال تحرير مدينة سرت.

وكان مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، صرَّح أن هناك 700 جثة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في ثلاجات مدينة مصراتة منذ أكثر من عام.

وأضاف: أن “تونس والدول الأخرى لم تستجب لأي عملية تواصل من شأنها إعادة الجثث إلى موطِنها، وأنها تمثّل عقبة كبيرة خاصة مع طول مدة حفظها بالثلاجات”.