موسكو تتهم واشنطن بـ”عدم الإيفاء بالتزامتها” جنوب غربي سوريا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ”عدم الإيفاء بالتزاماتها في منطقة خفض التوتر، جنوب غربي سوريا“.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزراة، أشارت فيه إلى أن الجانب الأمريكي اتهم روسيا بعدم الإيفاء بالتزاماتها جنوب غربي سوريا عقب اتصال هاتفي بين وزير خارجية البلدين.

وأضاف البيان: “في الواقع نود أن نؤكد أن الوضع على العكس تماما، منذ شهور والولايات المتحدة لم تفعل شيئا حيال فصل المعارضة المعتدلة عن تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين في منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا”.

والسبت الماضي، بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وروسيا سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، العديد من القضايا على رأسها الأوضاع جنوبي سوريا، وفق بيان للناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.

وأشارت أن من بين المواضيع التي بحثها الوزيران، خرق روسيا لوعودها جنوب غربي سوريا، إلى جانب تطبيق الأفكار المتفق عليها في مكافحة الإرهاب، والتمثيل الدبلوماسي في كلا البلدين.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، شن النظام السوري بالتعاون مع روسيا والمليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا، جنوب غربي البلاد، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة من جهة، وروسيا والنظام من جهة أخرى.