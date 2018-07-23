عمر البشير يعيد هيكلة التمثيل الدبلوماسي الخارجي للسودان

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي الخارجي للبلاد.

وطالب القرار وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد إلى البشير لاختيار من يراه مناسبًا، على أن يتم ترشيح 3 سفراء عن كل منصب ليتم اختيار واحد من المرشحين.

وأرجأ القرار إغلاق سفارتي السودان في إيرلندا والنمسا لمدة عام واحد، شريطة أن تشمل بعثة الخرطوم في الدولتين السفير فقط، وإلغاء الملحقية القانونية بسفارة البلاد في المغرب.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر البشير قرارًا جمهوريًا بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية خارج البلاد؛ بسبب “عدم جدواها السياسية أو الاقتصادية”، دون تسمية الدول الموجودة فيها.

وتضمن القرار الذي صدر اليوم، التمديد لسفيري السودان في نيويورك عمر دهب، والقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، لأدائهما المتميز، وترشيح السفير الصادق بخيت سفيرًا للخرطوم لدى إثيوبيا.

كما نص القرار على الالتزام بمنح أي سفير للبلاد بدلًا ماليًا لمسكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته، والالتزام بتخصيص مركبة واحدة فقط للسفير.

ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية منذ إقرار ميزانية العام الحالي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعجز بلغ 28.4 مليار جنيه (4.11 مليار دولار)، أي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوجد 20 سفارة سودانية معتمدة في الدول العربية، و16 في إفريقيا، و9 في آسيا، و16 في أوروبا، و5 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى 8 قنصليات، بحسب موقع الخارجية السودانية الإلكتروني.

فيما تقول وسائل إعلام محلية: إن السودان يمتلك 88 سفارة وقنصلية في الخارج، بواقع 24 في آسيا، و36 في إفريقيا، و22 بأوروبا، و6 في الأمريكيتين، مقابل 58 سفارة وقنصلية أجنبية في البلاد.