مسلحون يختطفون مدير المال في المؤسسة الليبية للاستثمار

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن مدير الشؤون المالية فيها، هيثم الهادي، تعرّض، اليوم الإثنين، للاختطاف بعد نهاية عمله الرسمي بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادر محليّة ليبية، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أنّ “ميليشيا مسلحة من النواصي، هي من قامت بخطف هيثم الهادي في العاصمة الليبية طرابلس، بعد اقتياده وتهريبه عبر سيارة شيفروليه مظلمة”.

يشار إلى أنّ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف هيثم الهادي.

وتواترت عمليات الخطف في ليبيا، بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، فأمس الأحد، اختطفت مجموعة مسلحة قاضي محكمة مدينة ودان، ووكيل نيابتها واثنين من أفراد الشرطة القضائية من داخل المحكمة، وسرقة سيارة السجن.

كما خُطف القاضي عبدالسلام محمد السنوسي ومرافقوه، وبينت المصادر أن الدافع وراء الخطف هو احتجاز شخصين على ذمة قضية تهريب مقطورات نقل مياه.

وفي وقت سابق، قامت مجموعة مسلحة باختطاف عمال أجانب بحقل “الشرارة” النفطي جنوبي البلاد.