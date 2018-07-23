وفد اقتصادي سعودي يزور أربيل (فيديو)

وصل وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، يوم الإثنين، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في زيارة هي الأولى من نوعها بين الجانبين.

واستقبل محافظ أربيل نوزاد هادي، ووزير التخطيط في الإقليم علي سندي، الوفد السعودي في مطار أربيل الدولي، وأكدا أن الزيارة “مهمة لانطلاق علاقات اقتصادية وتجارية بين أربيل والرياض”.

وقال هادي في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن “السعودية دولة شريكة ومساعدة في إعادة بناء العراق، إضافة إلى علاقاتها المتينة مع إقليم كردستان، وسنبحث كيفية سبل تطوير العلاقات التجارية مع الوفد السعودي”.

ونشر موقع “كردستان 24” مقطع فيديو يظهر أعضاء الوفد لحظة نزولهم من الطائرة واستقبالهم.

ولم يعرف الملفات التي سيبحثها الوفد المكون من 30 شخصية، مع المسؤولين في الإقليم.

ويعاني اقتصاد إقليم كردستان من أزمة مالية خانقة، نتيجة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى خفض إيرادات الإقليم، والعجز عن دفع رواتب الموظفين.

وافتتحت السعودية قنصليتها في أربيل عام 2016، وعيّنت عبدالمنعم عبدالرحمن صالح قنصلًا لها، حيث أكد حينها أن المملكة لن تتخلى عن إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال، وأن العمل جارٍ لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية تحسنًا كبيرًا منذ عام 2016، وتبادل الجانبان فتح السفارات والقنصليات وزيارات المسؤولين، بعد أن تدهورت العلاقات بين الجانبين في فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 2006– 2014.