عقب قطع إسرائيل أحد الخطوط.. كهرباء غزة مهددة بالتوقف عن العمل

حذرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الإثنين، من أن الكهرباء على مشارف أزمة حقيقية، بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي أحد الخطوط الرئيسة المغذية للكهرباء في القطاع.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، إنه “بعد تعطل أحد الخطوط المغذية للقطاع من الجانب الإسرائيلي، فإن الشركة لن تستطيع حاليًا إيصال الكهرباء مدة 4 ساعات يومياً، وسيكون من الصعوبة تحديد جدول منتظم للكهرباء”.

وأضاف ثابت أن “مجموع الطاقة المتوفرة الآن هو 126 ميجا وات، بينما يصل العجز إلى 374 ميجا وات، فيما يحتاج القطاع فعليا إلى 500 ميجا وات” موضحاً أن “ما يصل إلى غزة من كهرباء، يتم توزيعه على المحافظات بالتساوي”.

في السياق، أكد عضو اتحاد ملاك المصانع بغزة، محمد الصالحي أن “القطاع يعاني أزمة حقيقية بسبب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل المصانع، خاصة في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي تسبب بمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل مواتير الكهرباء”.

وقال الصالحي لـ”إرم نيوز” إن “حجم الخسائر المادية كبيرة جدًا إثر انقطاع الكهرباء المتكرر.. أحيانًا نقوم بتسريح بعض العاملين ونكتفي بعدد بسيط بسبب عدم مقدرتنا على تحمل المزيد من الخسائر”.