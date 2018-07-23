القضاء العراقي يوقف “امتيازات النواب”

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، عن إيقاف تطبيق مواد قانون امتيازات النواب، بناءً على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن “المحكمة الاتحادية نظرت في طعن رئيس مجلس الوزراء، ضد مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، إذ طلب وقف تنفيذ أحكام تلك المواد، بدعوى عدم دستوريتها”.

وأضاف البيان أن “المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، واستند إلى أسباب قانونية” موضحًا أن الهيئة القضائية “قررت بالاتفاق وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها، لحين حسم الدعوى”.

وطعن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي لدى المحكمة الاتحادية على قانون امتيازات البرلمانيين، وطالب بإيقاف العمل به، بعد أن شرعه مجلس النواب قبل حله، وصادق عليه رئيس الجمهورية.