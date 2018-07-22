مفوضية الانتخابات العراقية تُعلن انتهاء فرز الأصوات “يدويًا” في 14 محافظة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، عن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في 14 محافظة عراقية من أصل 18.

جاء ذلك خلال تصريحات مكتوبة للمتحدث باسم المفوضية، القاضي ليث جبر، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات في محافظة كربلاء، وسط البلاد.

وقال جبر: “اليوم انتهت عملية إعادة العدّ في مراكز الاقتراع، التي وردت بشأنها شكاوى وطعون بمحافظة كربلاء”، مؤكدًا أن المفوضية “انتهت من تدقيق صناديق الاقتراع المشكوك فيها، في 14 محافظة من أصل 18”.

والمحافظات الـ14 التي تم الانتهاء منها هي: كربلاء، والأنبار، ونينوى، وكركوك، والسليمانية، وأربيل، ودهوك، والبصرة، وميسان، وواسط، وذي قار، والمثنى، والديوانية، وصلاح الدين، في حين بقيت أصوات أربع محافظات هي: ديالى، وبغداد، والنجف، وبابل.

وبدأت عملية إعادة فرز الأصوات يدويًا في الـ3 من شهر تموز/يوليو الجاري، لكن المفوضية لم تعلن نتائج حتى الآن.

وأشار جبر إلى أن “مجلس المفوضين سيشرع غدًا الإثنين، في إعادة فرز أصوات محافظة النجف”، موضحًا أن العملية ستجري في معرض بغداد الدولي غرب العاصمة، بعد نقل صناديق الاقتراع المشكوك بها إلى هناك.

وفي 6 من شهر يونيو/حزيران الماضي، قرر البرلمان، إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة، إن “خروقًا جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 من شهر أيار/مايو الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدًا.