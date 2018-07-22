اختطاف قاضٍ من داخل محكمة في ليبيا

اختطف مسلحون اليوم الأحد، قاضيًا ومسؤولين آخرين من محكمة وسط ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن “مسلحين اقتحموا محكمة مدينة ودان ظهر اليوم، واختطفوا القاضي عبدالسلام السنوسي، ووكيل النيابة العامة علي إسماعيل عبدالرحمن، واثنين من أفراد الأمن وسرقوا سيارة السجن”.

وبينت المصادر أن “الدافع وراء الخطف، هو احتجاز شخصين على ذمة قضية تهريب مقطورات نقل مياه، كان من المقرر محاكمتهما أمام محكمة ودان، بعد أن احتجزوا في سجن مدينة هون”.

وأضافت أنه “عثر فيما بعد على سيارة السجن التي سطا عليها الخاطفون، على بعد 120 كم من ودان، باتجاه مدينة سرت، وكانت إطاراتها مثقوبة”.