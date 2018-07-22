فرنسا ترفع الحجز عن 23 مليون دولار تعود لعهد صدام حسين

قالت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إن المحكمة الفرنسية العليا رفعت الحجز عن 23 مليون دولار تعود للبنك المركزي العراقي، كانت محتجزة منذ 18 عامًا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إنها حصلت على قرار من القضاء الفرنسي المتمثل بمحكمة استئناف باريس، والمحكمة الفرنسية العليا، يقضي برفع الحجز عن المبالغ العائدة للبنك المركزي العراقي، والتي تساوي 23 مليون دولار (نحو 23 مليار دينار عراقي).

وبحسب الوزارة، فإن تلك الدعوى رُفعت عام 2000 على البنك المركزي من قبل شركات تدعي تضررها، وطالبت بإيقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي.

ورفعت فرنسا عام 2010 الحجز عن يخت فخم تعود ملكيته للرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد ثلاثة عقود كان لديها، ليتحول لاحقًا إلى استراحة للمرشدين البحريين في ميناء البصرة جنوبي العراق.