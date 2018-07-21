مصدر: حركة فتح موافقة على ورقة “المصالحة” المصرية‎

كشف مصدر مطلع في حركة “فتح” الفلسطينية، اليوم السبت، عن موافقة حركته على الورقة المصرية لتحقيق المصالحة مع حركة “حماس”.

وقال المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن “فتح” وافقت على الورقة المصرية، مؤكدًا أنه خلال ساعات سيتم تسليم الرد الرسمي إلى الجانب المصري.

والأسبوع الماضي، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن “رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها”، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأمس الأول الخميس، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس مكتب “حماس” السياسي، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة التي تسلمتها في القاهرة، الأسبوع الماضي.

فيما أفاد قيادي في “فتح”، قبل يومين، بأن حركته بصدد إعلان موقفها من “الورقة المصرية” لتحقيق المصالحة مع حركة “حماس”، اليوم السبت.

وأضاف القيادي الفتحاوي أن لجنة حركية تم تخصيصها لدراسة بنود الورقة.

ويسود الانقسام السياسي الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة، وكان آخرها بالقاهرة في الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر 2017، بسبب ظهور خلافات وتبادل اتهامات.