فرنسا تعتزم تقديم مساعدات طبية للغوطة الشرقية بالتعاون مع روسيا

أعلنت فرنسا، مساء الجمعة، عزمها تنفيذ مشروع إنساني مشترك مع روسيا، لتقديم مساعدات طبية عاجلة، خلال الأيام المقبلة، للمستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، بالغوطة الشرقية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن باريس “ستنفّذ مشروعا إنسانيا مشتركا في سوريا، لتلبية احتياجات المدنيين في الغوطة الشرقية، وخصوصاً بالمشافي التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري”.

وأشار البيان، أنه سيتم إرسال الأدوية إلى المرضى والجرحى في المنطقة.

وأضاف أن روسيا ستقوم بنقل المساعدات جواً إلى سوريا، لافتًا أن “رتل المساعدات سيتم استقباله عند وصوله إلى سوريا، وفق القواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.

ولفت البيان إلى أن “فرنسا وروسيا ستواصلان جهودهما لخلق الظروف الملائمة من أجل التوصّل لحلّ سياسي مستدام جدير بالثقة في سوريا”.

وكانت قوات النظام السوري قد شنت بدعم روسي، عملية عسكرية واسعة على الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، انتهت في أبريل/نيسان الماضي، بالسيطرة على المنطقة بشكلٍ كاملٍ، بعد اتفاق مع المعارضة المسلحة على تسليم الأخيرة أسلحتها ومغادرة عناصرها إلى الشمال.