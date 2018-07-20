الجيش الإسرائيلي لقائد حماس في غزة: لست محصنًا من الاستهداف‎

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن قائد حركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس محصنًا من الاستهداف.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع “تويتر” إن ” يحيى السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل”، في إشارة إلى اعتقاله السابق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف مخاطبًا إياه:”كان من المفروض أن تعلم أنّ الحبل سينقطع في وقت ما، بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم اخترت تأزيمه”.

وتابع أدرعي في تهديد صريح:”من المهم أن تتذكر أنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب”.

وكان وزراء إسرائيليون دعوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة “حماس” في غزة.

ويشهد قطاع غزة، توترًا ملحوظًا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، فيما قُتل رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي “إنه بدأ بشن الغارات ردًا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود”.