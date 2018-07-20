حركة “حماس” تقول إن الفصائل الفلسطينية سترد على القصف الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس التي تسيطر على غزة، مساء الجمعة، إنّ الفصائل الفلسطينية سترد على القصف الإسرائيلي لمواقعها المنتشرة في القطاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة، فوزي برهوم، خلال تصريح صحفي، إنّ “عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار، وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب”.

وأشار إلى أنّ “تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني، في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف، والقنص بالقنص”.

وأضاف:”شعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه، وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصنّاع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء الحصار”.

وشنَّت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين.