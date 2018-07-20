“صلاح الدين”.. أول محافظة “سنية” تلتحق بركب التظاهرات في العراق (فيديو)

تظاهر المئات من المواطنين اليوم الجمعة، في محافظة صلاح الدين، احتجاجًا على تردي الخدمات وانعدام فرص العمل، وذلك في أول احتجاج تشهده محافظة سنية، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها مدن جنوب العراق.

وذكر مصدر محلي لـ”إرم نيوز”، أن المئات من أهالي قضاء بلد تظاهروا اليوم الجمعة، أمام مبنى الإدارة المحلية، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الخدمي، مرددين شعارات ضد الحكومة والمسؤولين في المحافظة.

وأضاف المصدر، أن المتظاهرين هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح، في حال تجاهل مطالبهم من قبل المعنيين، وقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية.

وهذه التظاهرة الأولى من نوعها في محافظة “سنية” بعد اندلاع موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن جنوب العراق، للمطالبة بالتعيينات وتوفير فرص العمل ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي.

وتظاهر المئات من أهالي محافظتي البصرة وذي قار جنوب العراق اليوم الجمعة، مطالبين بإقالة مسؤولي المحافظتين، وتوفير الخدمات العاجلة، ومحاسبة الفاسدين.

وبحسب مسؤولين ووجهاء في المناطق السنية، فإن عدم خروج تظاهرات حاشدة فيها يعود إلى التخوف الحاصل من عودة تنظيم داعش، فضلًا عن المخاوف من اتهام تلك التظاهرات بالارهاب كما حصل سابقًا.

ويشهد العراق منذُ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية والنجف، حيث اقتحم المحتجون المباني الحكومية ومقار الأحزاب السياسية، والحقول النفطية؛ للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، خاصة قطاع الطاقة الكهربائية.