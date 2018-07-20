محافظ القنيطرة السورية يتوقع إجلاء مقاتلي المعارضة اليوم

قال محافظ القنيطرة إنه يتوقع بدء إجلاء مقاتلي المعارضة من المحافظة السورية اليوم الجمعة بعدما وافقت المعارضة على تسليم المناطق التي تسيطر عليها للحكومة.

وتوشك دمشق على استعادة السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل في هجوم اجتاحت القوات الحكومية السورية خلاله جنوب غرب البلاد بدعم من قوة جوية روسية.

ووافق مقاتلو المعارضة في القنيطرة القريبة من الجولان أمس الخميس على قبول العودة إلى حكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد.

وقال همام دبيات محافظ القنيطرة لرويترز اليوم الجمعة “نحنا جاهزين لأنه نرحل المسلحين من المنطقة وفي حال تمت الأمور راح فورا نقدم الخدمات اللازمة للمقيمين بالمنطقة من كهرباء ومياه… ونحن بانتظار بداية العمل وإن شاء الله اليوم راح يتم العمل”.

وأضاف دبيات إنه لم يتبين بعد عدد المقاتلين المغادرين لكن الحكومة جهزت 45 حافلة حتى الآن.

وذكر التلفزيون الرسمي أن عشر حافلات دخلت قرية في القنيطرة مساء أمس الخميس لإجلاء المقاتلين الذين رفضوا التسوية مع الدولة إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال.

ويمثل هجوم الجيش، الذي أعاد بالفعل حكم الرئيس بشار الأسد إلى المنطقة الواقعة قرب الحدود الأردنية، خطوة مهمة أخرى في مساعيه لاستعادة السيطرة على البلاد بعد الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 18 حافلة تقل “الدفعة الأخيرة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين” المواليتين للحكومة في شمال غرب سوريا، وصلت إلى أراض تحت سيطرة الحكومة خلال الليل.

وجاءت عمليات الإجلاء من البلدتين، اللتين حاصرهما مقاتلو المعارضة في إدلب لسنوات، أمس الخميس بموجب اتفاق يتضمن إطلاق الحكومة لسراح مئات المعتقلين.