رئيس البرلمان الأوروبي يعلن عن مؤتمر لدعم إجراء الانتخابات الليبية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني أهمية وجود ديمقراطية في ليبيا لضمان الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقية الأوسع.

وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة “افريكا نيوز”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن البرلمان الأوروبي سيعقد مؤتمرًا لدعم إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام في البلاد المنقسمة حاليًا بين فريقين رئيسيين متنافسين.

وأشاد تاجاني، في ختام زيارته إلى النيجر بالجهود التي بذلتها نيامي في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة وصفها بأنها نموذج للدول المجاورة الأخرى.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، إنه بصرف النظر عن النيجر فإن تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا هم أيضًا شركاؤنا الرئيسيون في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، “وبناء على ذلك، دعوت ممثلين من هذه الدول للمشاركة في مؤتمر يدعم تنظيم انتخابات ديمقراطية في ليبيا وسينظمه البرلمان الأوروبي في بروكسل في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل”.