“إحياء التراث”.. نضال نسائي يتبناه اتحاد المرأة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال (فيديو إرم)

وضع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على كاهله، مسؤولية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من نوع آخر، تتمثل في إحياء التراث الفلسطيني، والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال تعريف الأجيال التي ولدت في سنوات ما بعد النكبة عام 1948 بالتراث الفلسطيني.

ومن بين الأنماط التي تتخلل تلك التجربة، الثوب الفلسطيني، بحسب نائب رئيس الاتحاد، آمال الأغا، التي تقول، بأن الاتحاد يعمل على تعريف أعضائه البالغ عددهن حاليًا 1500 عضو، على الثوب الفلسطيني سواء المتعلق بيافا أو رام الله أو القدس أو غيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى دمج السير التاريخية لتلك المدن بتراثها وعاداتها للمحافظة عليها.

وأضافت في لقاء مع “إرم نيوز”، أن الاتحاد يعقد ندوة ثقافية بداية كل شهر، تتضمن مناقشات متنوعة سواء سياسية أو ثقافية، أو عروض أفلام وثائقية وغيرها من الأنشطة التي تعيد إحياء التراث الفلسطيني.

وأشارت إلى إن جميع الفلسطينيين خاصة السيدات، متمسكات بحق العودة إلى الديار، وهو ما بدا واضحًا من خلال هاشتاغ “أنا راجع”، الذي بدأ من أرض فلسطين في “يوم الأرض” من خلال القيام بمسيرات تعبر عن حق العودة.

وأضافت الآغا، أن اتحاد المرأة الفلسطينية فرع مصر، هو أحد فروع منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه عام 1965 بعد نكبة عام 1948 وتشريد آلاف الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الهدف من الاتحاد هو إعادة توحيد وتجميع قوة المرأة الفلسطينية حول أهداف منظمة التحرير، بحق العودة وإنشاء دولة فلسطين.