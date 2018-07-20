أهالي البصرة يعثرون على طلبات للتوظيف بوزارة النفط في الشارع (فيديو)

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عشرات من شباب البصرة جنوبي البلاد، وقد وجدوا ملفات طلب توظيفهم في وزارة النفط التابعة للحكومة، ملقاة في الشارع الدولي الذي يربط البصرة بالعاصمة بغداد.

وذكرت قناة داعمة للاحتجاجات على تطبيق “التلغرام” الخميس، أن “شباب البصرة المتظاهرين تفاجأوا بوجود ملفات طلب توظيفهم في وزارة النفط في الصحراء”.

ووصف أحد المتظاهرين، الأوضاع بـ”المهزلة” على خلفية “تجاهل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالب المحتجين الغاضبين على فساد الطبقة السياسية”.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع في البصرة، أعلن وزير النفط، رئيس اللجنة الوزارية لبحث مشاكل البصرة جبار لعيبي، “تخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي، لبلدية ماء البصرة للارتقاء بالواقع الخدمي فيها، كما سيتم تنصيب مشروع تحلية للمياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب في المحافظة”.

وأكد لعيبي أن “اللجنة الوزارية قررت خلال اجتماعها تخصيص 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة”، مبينًا أن “فرص العمل ستتوزع حسب الكثافة السكانية لبلدات المحافظة”.

ولم تسهم قرارات حكومة العبادي في خفض وتيرة الاحتجاجات في البصرة أو المحافظات المجاورة، بل على العكس دفعت إلى مزيد من الاحتجاجات بسبب ما اعتبر “محاولات تخدير جديدة” من الحكومة.

وزار العبادي، الجمعة الماضية، محافظة البصرة، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف للعمالة الوطنية؛ لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبًا على عمالة أجنبية.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين، 10.8%، ويشكل من هم دون 24 عامًا نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.