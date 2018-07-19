استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

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أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أغار على مجموعة فلسطينية برفح؛ كانت تنوي إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة.