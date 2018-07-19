استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، اليوم الخميس، نقطة تابعة لقوات الضبط الميداني شرقي رفح جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهاد الشاب عبدالكريم رضوان ووقوع 3 إصابات إحداها خطيرة في صفوف المواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.
وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي أطلق صاروخًا تجاه مجموعة من المواطنين قرب صوفا شرق رفح جنوب القطاع.
وذكر موقع “والا” الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال أغار على مجموعة فلسطينية برفح؛ كانت تنوي إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة.