اعتقال خلية “داعشية” خططت لاستهداف الشرطة في مصر

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على خلية لداعش مكونة من 12 شخصًا، بعد ورود معلومات بتخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية ضد كمائن شرطية بالبلاد.

وجاء القبض على المتهمين بعد عمل أكمنة لهم بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إذ وجد على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتبنيهم آراء تنظيم “داعش” ومعتقداته.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن أحد المتهمين بالقضية متورط في عملية إرهابية وقعت بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية قبل أكثر من عام، كما أن اثنين من المتهمين كانا يعيشان في ليبيا منذ فترة طويلة وعادا قبل عدة أشهر فقط.

وقررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإجراء التحريات اللازمة بشأن تحركاتهم خلال الفترة الماضية.