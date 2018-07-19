العراق.. داعش يهاجم حقولًا نفطية بـ 6 انتحاريين في صلاح الدين

دفع تنظيم داعش المتشدد بـ 6 انتحاريين استهدفوا عناصر من الحشد الشعبي وقوات شرطة حماية منشآت الطاقة، في حقول نفطية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر مصدر محلي لـ”إرم نيوز”، أن 6 انتحاريين اقتحموا “محطة K2” في منطقة الصينية وفجّروا أنفسهم على قوات الأمن وفصائل من الحشد الشعبي المنتشرة في المكان لحمايته، مما أدى إلى إصابة عدد منهم دون معرفته على وجه التحديد.

ولفت المصدر إلى أن عناصر التنظيم قدموا من الجزيرة الرابطة بين صلاح الدين ومحافظة الأنبار.

وخلال الأيام الماضية كثّف تنظيم داعش من هجماته ضد المدنيين وقوات الأمن العراقية في مدن صلاح الدين وديالى ونينوى، وكركوك، وسط تحذيرات من عودته بشكل متسارع في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن تنظيم “داعش” يحاول خلال أقل من عام العودة من جديد إلى العراق وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

ونفت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها قبل يومين، أن “يكون داعش انتهى تماما من العراق”، مشيرة إلى “تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن الانتصار الحالي على داعش في العراق كان بنسبة 98% فقط وهو ما ينفي نهاية داعش تمامًا”.

وفي التقرير الأمريكي ذاته، تحدث الباحث العراقي البارز والمتخصص في مكافحة الإرهاب هشام الهاشمي، عن أن “داعش بدأ في تنظيم صفوفه بالعراق من جديد على الرغم من هزيمته الكبرى في السابق”.