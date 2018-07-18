سوريا.. بدء إجلاء سكان بلدتي “الفوعة وكفريا” المواليتين للنظام

بدأت عملية إجلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في إدلب، شمال غرب سوريا، مساء الأربعاء، بخروج 12 سيارة إسعاف تحمل جرحى من البلدتين.

وتوجهت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري جنوبًا نحو مناطق سيطرة النظام، فيما يتوقع أن تستمر عملية إجلاء سكان البلدتين هذه الليلة.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت إن مفاوضين عن الأخيرة وإيران توصلوا الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من البلدتين اللتين تقطنهما أغلبية شيعية، مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون النظام.

وأوضحت المصادر أنه بموجب الاتفاق سيتم إجلاء ما تبقى من سكان البلدتين ويبلغ عددهم نحو 6 آلاف و900 شخص، مقابل الإفراج عن ألف و500 معتقل من سجون النظام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، رعت روسيا اتفاقًا يقضي بخروج مدنيين ومسلحين معارضين للنظام من جنوب دمشق إلى إدلب، مقابل نقل موالين للنظام من البلدتين.