نائب أردني يربك جلسة للبرلمان بحديثه عن الملك والملكة (فيديو)

أثار نائب أردني جدلًا واسعًا، اليوم الأربعاء، أثناء إلقاء كلمة ضمن مناقشة النواب لبيان الحكومة الوزاري، الذي تطلب بناءً عليه منحها الثقة من المجلس.

واعتبر ما ورد في كلمة النائب، غازي الهواملة، ممثل محافظة الطفيلة، جنوبي الأردن، “تجاوزًا للخطوط الحمراء” و”مساسًا بصلاحيات الملك” العاهل الأردني عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله.

وكان الهواملة ذكر خلال كلمته أن “تداخل اختصاص جلالة الملك مع جلالة الملكة، يجده البعض عبئًا على الأردن وسياسة الأردن”.

وقال: “لم أجد في كل الأمم.. أن مملكة تدار من ملكين.. أو ملكتين، أو ملك وملكة”.

وطالب الهواملة رئيس الحكومة، عمر الرزاز، بـ”استعادة ولاية الحكومة”، والتحكم بالتعيينات، لأن ذلك هو “الواجب الشرعي”، على حد وصفه.

وانتقد الهواملة الديوان الملكي الأردني الذي “يعمل به عشرات الآلاف من العرب والعجم”، متسائلًا: “لماذا لا تكون هذه التعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية”، وهي الجهة المختصة بالتعيينات في الوظائف الحكومية في الأردن.

ورد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، على النائب الهواملة، قائلًا إنه “لا يجوز أن نتطاول على جلالة الملكة.. وهناك ملك واحد…”.

وهاجم نواب كلمة زميلهم الهواملة، وطالبوا رئيس المجلس الطراونة بشطبها من محضر الجلسة، وهو ما أكد عليه الأخير.

وانسحب عدد من النواب والوزراء من الجلسة على خلفية حديث النائب مثار الجدل، الذي اعتبروه مساسًا بالملك والملكة.

وإثر ذلك، أحال الطراونة النائب الهواملة إلى لجنة السلوك النيابية للنظر في العقوبة المناسبة التي سيوقعها المجلس عليه.